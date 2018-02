Pence opnar for samtalar med Nord-Korea

utenriks

I eit intervju med The Washington Post på veg heim frå vinter-OL i Sør-Korea seier visepresidenten at USA vil halde oppe sanksjonane mot Nord-Korea, men at Washington er villig til å snakke med styresmaktene i landet.

USA har tidlegare stått for ei linje der landet ikkje vil gå i dialog med Nord-Korea før landet gjer noko med sitt atomprogram.

– Poenget er at vi ikkje fjernar presset før dei faktisk gjer noko som alliansen meiner er eit meiningsfylt steg mot å fjerne atomprogrammet, seier Pence.

– Presset vil fortsette og det vil bli intensivert. Men dersom dei vil snakke, så skal vi snakke, seier han vidare.

Endra syn

Til avisa fortel Pence at den nye linja frå USA er kommen på bordet som følgje av to møte med Sør-Koreas president Moon Jae-in. Det første møtet fann stad i presidentpalasset i Seoul torsdag. Det andre møtet var på OL-tribunen under eit skøyteløp laurdag kveld. Undervegs hadde Pence hatt dagleg kontakt med president Donald Trump.

– Eg trur dette vil vere annleis enn det har vore dei siste 20 åra, seier Pence til avisa.

På spørsmål om kva steg Pyongyang må ta for å oppnå sanksjonslette, svarar Pence:

– Eg veit ikkje. Det er derfor vi må ha samtalar.

Invitasjon

Moon oppfordrar nordkoreanarane til å gripe første moglege stund til å sette seg ned med amerikanarane.

– Moon fortalde meg ved skøytebana at han har bedt nordkoreanarane om å snakke med amerikanarane, seier Pence.

Samtidig vurderer Moon no ein invitasjon frå Nord-Korea om å besøkje Pyongyang, overrekt av Kim Jong-uns søster Kim Yo-jong, som også besøkte vintervekene.

USAs forsvarsminister Jim Mattis sa søndag at dialog mellom Nord- og Sør-Korea ikkje vil øydeleggje forholdet mellom Sør-Korea og USA. Han sa også at det er for tidleg å seie noko om oppmjuking av forholdet mellom Nord- og Sør-Korea, kan skape fred mellom dei to landa.

– Det er førebels uklart om det å bruke OL som ein måte å redusere spenninga mellom Nord- og Sør-Korea, kjem til å føre til noko meir når OL er over, sa Mattis.

(©NPK)