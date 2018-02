Trump frontar satsing på infrastruktur

utenriks

Guvernørar frå åtte delstatar vil delta på møtet, ifølgje Det kvite hus.

Presidenten hevda måndag på Twitter at 7.000 milliardar dollar er blitt brukt på idiotisk vis i Midtausten, og at det no er på tide å investere i USA.

Større satsing på infrastruktur var eitt av dei viktigaste løfta frå Trump før han blei valt til president. Ein plan med meir informasjon om korleis Trump ønskjer at satsinga skal skje, er venta å bli lagt fram måndag.

Om planen vil få støtte i Kongressen, er derimot høgst usikkert. Ifølgje nyheitsbyrået AP omfattar planen 1.500 milliardar dollar til vegar over ein periode på ti år.

Satsinga på infrastruktur kan, til liks med skattereforma frå i fjor, bidra til kraftig auke av budsjettunderskotet til USA, skriv AP.

(©NPK)