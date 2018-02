Amerikanske etterretningssjefar meiner USA-valet i år er trua av russisk innblanding

utenriks

Leiarane for CIA, FBI, NSA og tre andre amerikanske etterretningsorganisasjonar er samde i oppfatning av at Russland gjer like mykje for å skade amerikansk politikk som i 2016.

– Ikkje i nokon delar av samfunnet har vi sett bevis for noka betydeleg endring i åtferda til russarane, sa nasjonal etterretningsdirektør i USA Dan Coats.

– Dette kjem ikkje til å endre seg eller stanse, seier NSA-direktør Michael Rodgers.

Utsegnene blei gitt då etterretningstoppane deltok i ei høyring i Senatet tysdag.

(©NPK)