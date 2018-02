London-flyplass opna igjen etter bombefunn

utenriks

Den rundt 500 kilo tunge bomba vart funnen i George V-dokka i elva Themsen i samband med førebuingar til planlagt arbeid ved flyplassen.

Ekspertar frå det britiske forsvaret har no fjerna den halvanna meter store bomba, og ein talsmann for flyplassen opplyste natt til tysdag at trafikken igjen ville gå som normalt.

London City Airport ligg i Aust-London, eit område som vart tungt bomba under andre verdskrigen. Flyplassen er den minste av dei internasjonale lufthamnene i hovudstaden. I fjor hadde den 4,5 millionar passasjerar.

