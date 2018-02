Nyleg avgått kurdisk partileiar arrestert i Tyrkia

utenriks

Serpil Kemalbay blei arrestert utanfor heimen sin i Ankara. Det tyrkiske nyheitsbyrået Anadolu melder at Kemalbay er skulda for å ha egga til konflikt ved å oppfordre til protestar mot militæroffensiven i den kurdiskkontrollerte enklaven Afrin nord i Syria.

Hennar tidlegare medleiar Selahattin Demirtas blei arrestert i 2016 og risikerer opptil 142 års fengsel. Han er skulda for å ha drive med «terrorpropaganda» på vegner av Det kurdiske Arbeidarpartiet (PKK), som er forbode i Tyrkia.

Partiet HDP er det tredje største partiet i det tyrkiske parlamentet. Fleire andre HDP-politikarar har også blitt arresterte i kjølvatnet av kuppforsøket mot president i Tyrkia Recep Tayyip Erdogan i 2016. I tillegg er 11.500 HDP-medlemmer og tilhengjarar fengsla utan sikting, mens 4.537 er formelt sikta for lovbrot.

Søndag valde HDP to nye partileiarar, Pervin Buldan og Sirri Surreya Onder. Måndag blei det kjent at også desse to blir etterforska for «terror-propaganda».

(©NPK)