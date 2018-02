Trump langar ut mot den «katastrofale» handelsavtalen mellom USA og Sør-Korea

utenriks

– Korea-avtalen var ein katastrofe, sa Trump til journalistar idet han var vert for eit møte om handel i Det kvite hus tysdag.

Under møtet truga han også med å innføre straffetiltak mot Kina. Ifølgje presidenten vurderer han alle alternativ, også straffetoll på kinesisk eksport til USA.

Han heldt fram at den amerikanske stål- og aluminiumsindustrien er blitt sterkt redusert som følgje av dumping.

Utsegna frå Trump kjem dagen etter at han beklaga seg over dei store handelsoverskota Kina, Sør-Korea og Japan har med USA og skulda dei tre landa for å «sleppe unna med drap».

