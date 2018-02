Amerikanske etterretningssjefar: Valet trua av russisk innblanding

utenriks

Leiarane for CIA, FBI, NSA og tre andre amerikanske etterretningsorganisasjonar er samstemmige i si oppfatning av at Russland gjer like mykje for å skade amerikansk politikk som i 2016.

– Ikkje i nokon delar av samfunnet har vi sett bevis for noka betydeleg endring i åtferda til russarane, seier USAs nasjonale etterretningsdirektør Dan Coats.

– Vi har allereie sett russisk aktivitet og intensjonar om å prøve å påverke det neste valet, åtvara CIA-direktøren Mike Pompeo, mens NSA-direktør Michael Rodgers sa at russisk innblanding ikkje kjem til å endre seg eller stanse.

Uttalane kom under ei høyring i Senatet om dei største truslane mot USA.

Propaganda og «falske nyheiter»

Amerikanske etterretningsorganisasjonar konkluderte i fjor med at russiske styresmakter stod bak ein omfattande kampanje for å hjelpe president Donald Trump og motarbeide Hillary Clinton i valkampen i 2016. Kampanjen skal ha omfatta hacking, lekkasjar og spreiing av «falske nyheiter» på sosiale medium.

– Vi forventar at Russland fortset å bruke propaganda, sosiale medium og sympatiske talsmenn for å prøve å påverke valet, heiter det frå etterretningstenesta.

Over eit år etter at Russlands innblanding i valet vart kjent, har ikkje etterretningstenesta kunna seie noko om korleis dei skal kjempe imot dette eller korleis Moskva kan straffast.

Jobbar saman mot Russland

Ingen ville svare direkte på et spørsmål frå den demokratiske senatoren Jack Reed om Trump har bedt dei om tiltak.

– Men vi har ein betydeleg innsats som jobbar for å hindre russisk innblanding. Det er ikkje berre vår innsats, det er absolutt alle etterretningstenestene, sa CIA-sjefen utan å ville røpe detaljar om korleis dei jobbar.

