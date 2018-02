FN-utsending meiner at Syria opplever den farlegaste perioden på fire år

utenriks

Under eit møte i tryggingsrådet i FN onsdag gjentok de Mistrua oppfordringa frå generalsekretæren i FN António Guterres om at alle partar må «trappe ned no og utan føresetnader».

Han bad spesielt Russland, Iran og Tyrkia om å bruke innflytelsen sin til å redusere valden.

FN-utsendinga, som har leia dei til no mislukka fredsforhandlingane i Genève, peikar på at valden i Syria aukar på fleire frontar, og at dette undergrev utsiktene til fred og regional stabilitet.

De Mistura fekk ordet etter at FN-ambassadør i USA Nikki Haley og FN-ambassadør i Russland Vassilij Nebenzia hadde skulda kvarandre for å hindre ei fredeleg utvikling i Syria.

Haley kravde at russarane bruker innflytelsen sin for å få i gang ein fredsprosess, mens Nebenzia bad den USA-leidde koalisjonen om å hindre provokasjonar frå den syriske opposisjonen.

(©NPK)