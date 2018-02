Skyting utanfor hovudkontoret til NSA i USA

utenriks

Hendinga ved militærbasen Fort Meade fann stad onsdag morgon lokal tid. NBC News viste fjernsynsbilde frå eit helikopter av politifolk rundt det som såg ut til å vere ein mann liggjande på bakken iført handjern.

Ein svart SUV hadde tilsynelatande køyrd inn i mursperringar ved innkøyringa til bygningen, og fleire av airbagane i bilen blei løyst ut. Frontruta på bilen hadde fleire skothol, melde CBS News.

Kort tid seinare melde det føderale politiet FBI at situasjonen var under kontroll. Ein talsmann for NSA stadfesta at éin person var såra og frakta til sjukehus.

NSA jobbar blant anna med å overvake internett over heile verda.

(©NPK)