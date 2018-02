Solberg og Abe vil legge press på leiaren i Nord-Korea

utenriks

Det melder Japan Times.

– Vi stadfesta at vi ønsker å auke presset mot Nord-Korea til det ytste for å få landet til å endre politikken sin, seier Abe, som ønskjer å hindre atom- og rakettambisjonane til Kim Jong-un.

Noreg har diplomatiske band med Nord-Korea, men Japan har vore blant landa som har kjempa for auka sanksjonar mot Nord-Korea, etter at landet har utført ei rekke rakettestar dei siste månadene. FN-ambassadør i USA Nikki Haley har tidlegare uttalt at rakettestane til Nord-Korea «bringar oss nærare krig».

Under møtet onsdag blei også Japan og Noreg samde om å styrke det bilaterale samarbeidet om utviklinga av den arktiske regionen, ifølgje Abe.

– Vi vil samarbeide tett om å vedlikehalde og styrke ein internasjonal orden basert på rettstryggleik, seier Abe, som er uroa for dei ekspansjonistiske sjøaktivitetane til Kina i Arktis.

– Vi har også diskutert korleis vi kan styrke handelssambandet vårt, og eg ser fram til eit økonomisk partnarskap mellom landa våre i framtida, seier Solberg.

Japan inngjekk nye handelsavtaler med EU i desember i fjor, utan at Noreg var involvert.

