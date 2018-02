utenriks

Dommaren kom til at 31 år gamle Jawas Bendaoud, som er ein kjent kriminell, ikkje var skuldig i å ha hjelpt to av angriparane til å skjule seg for politiet.

Bendaoud hevda at han ikkje visste kven han leigde ut leilegheita si til. Ein av dei som skjulte seg i leilegheita, var mannen som er mistenkt for å ha vore leiaren for gruppa som stod bak angrepet.

