Etiopias statsminister trekkjer seg etter omfattande protestar

– Eg ønsker å vere ein del av løysinga. Eg meiner at krav og spørsmål frå folket må imøtekommast og svarast på, sa han ifølgje den statlege kringkastinga.

Han sa han hadde arbeidd hardt for å løyse Etiopias problem, men at hans avgang kunne vere eit bidrag til ei løysing.

Etiopia har i fleire månader vore prega av omfattande protestar og krav om større fridom. Fleire hundre menneske har mista livet i demonstrasjonane, og titusenvis er arresterte.

I dei siste vekene har Desalegns regjering sett fri over 6.500 politiske fangar, blant dei politikarar og journalistar, etter at Desalegn i januar overraskande kunngjorde at han ønskte å styrkje demokratiet for alle.

Regjeringspartiet, som har alle plassane i nasjonalforsamlinga, har godtatt oppseiinga hans, og det er venta at nasjonalforsamlinga gjer det same. Uansett seier Desalegn at han vil fortsette til maktoverføringa er fullført.

Demonstrasjonane for større fridom starta i Oromia- og Amhara-regionane i september 2015 og har sidan spreidd seg til heile landet.

Ifølgje ein opposisjonspolitikar har splittingar innanfor det statsberande regjeringspartiet også bidratt til den urolege situasjonen i landet.

Desalegn har leidd det austafrikanske landet etter at tidlegare statsminister Meles Zenawi døydde i 2012. I mange år under Zenawi og inn i Desalegns styre vart Etiopia fordømt for grov undertrykking og arrestasjon av kritiske journalistar og opposisjonspolitikarar.

Det strenge regimet har likevel samtidig sørgd for at det fattige Etiopia i fleire år har vore ein av Afrikas raskast veksande og mest vellykka økonomiar.

