Moskva hevdar fem russarar vart drepne i amerikansk luftangrep i Syria

Ei veke etter luftangrepa i provinsen Deir al-Zor erkjenner Russland omsider at russiske borgarar kan vere blant dei drepne.

– Vi snakkar kan hende om fem døde, visstnok russiske statsborgarar. Andre er såra. Men dette må verifiserast. Det dreier seg ikkje om russiske soldatar, seier Maria Zakharova i utanriksdepartementet i Moskva torsdag.

Den USA-leidde koalisjonen oppgav kort tid etter angrepet at minst 100 krigarar som kjempa for det syriske regimet, vart drepne. USA forklarte den massive bombinga med at regimetru styrkar hadde gått til angrep på USA-støtta kurdiske styrkar aust i Syria.

Då angrepet fann stad 7. februar, understreka Russland at ingen av deira soldatar var i Deir al-Zor. Men mange russiske borgarar krigar i Syria som leigesoldatar for eit privat militærselskap som heiter Wagner, ifølgje fleire rapportar.

Reuters melder torsdag at rundt 300 menn som jobba for russiske Wagner, vart drepne eller såra sist veke. Wagner har ikkje kommentert saka.

Zakharova avviser påstandane som «klassisk desinformasjon» frå opprørarar som krigar mot president Bashar al-Assads regjering.

