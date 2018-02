Nato går tyngre inn i Irak 

utenriks

Nato har i dag eit svært avgrensa treningsoppdrag i Irak. No har forsvarsministrane i alliansen vedtatt at dette skal utvidast til ein fullblods NATO-operasjon.

Kor omfattande det skal bli, er enno ikkje bestemt.

– Eg ser ikkje for meg at det skal vere noko i nærleiken av det vi gjer i Afghanistan. Men eg ser for meg noko som er klart større enn det vi gjer i dag, seier NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg.

Anonymt seier Nato-diplomatar at dei ikkje trur det vil bli snakk om fleire tusen soldatar. Men det blir minst snakk om nokre hundre.

Frykt for langvarig oppdrag

Nato-landa går no inn i detaljerte diskusjonar om kva ulike land skal stille med av soldatar og utstyr til innsatsen. Ei avgjerd er venta til sommaren.

NTB er kjent med at det innanfor alliansen er betydeleg skepsis til ein omfattande operasjon. Frykta er at Nato igjen skal bli trekt inn i ei hengemyr som alliansen ikkje kjem seg ut av.

– Internasjonale forpliktingar tar gjerne tid, seier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Han trekkjer fram FNs fredsbevarande styrke i Libanon som eksempel. Den vart oppretta i 1978 og er framleis til stades i landet.

Noko av nøkkelen til suksess i framtidige operasjonar, meiner han, er rulleringsordningar der enkeltland kan gå inn med styrkar i ein avgrensa periode og så trekkje seg ut igjen.

Vil sikre frigjorde område

NATOs overordna mål med operasjonen i Irak er å sette irakiske styrkar i stand til å sikre områda som er frigjort frå ekstremistgruppa IS.

Då IS gjekk inn i Irak i 2014, braut den irakiske hæren saman, påpeikar Stoltenberg.

– Det må vi unngå at skjer igjen. Derfor må vi ha god leiing, godt utdanna soldatar og ein god kommandostruktur.

I dag er NATOs innsats avgrensa. Nato har berre ei lita koordineringsgruppe på plass. I tillegg sender alliansen inn lag som gir opplæring til irakiske soldatar i nokre veker og så trekkjer seg ut igjen, samtidig som irakarar nokre gonger blir henta ut for å få opplæring i andre land, blant anna i Serbia.

Avgjerda om å oppgradere til ein NATO-operasjon gjer at alliansen no kan ta i bruk sine fellessystem til å organisere innsatsen og skaffe pengar, utstyr og personell.

Kjem på invitasjon

Iraks regjering har bedt om bidraget, understrekar Stoltenberg.

Han seier tanken blant anna er å hjelpe irakarane med å byggje opp gode militærakademi.

– Men vi planlegg ikkje nokon kampoperasjon, forsikrar han.

Stoltenberg er overbevist om at det store fleirtalet i Irak vil ønske soldatane velkommen. Men meiningane vil nok vere delte, innrømmer han.

– Uansett kor gode mandat vi har frå FN, og kor godt folkerettsleg grunnlag vi har for å sette inn Nato-styrkar, så vil vi lett stå fram som framande styrkar. Vi vil lett kunne bli utsett for propaganda om at vi er okkupantar fordi vi rett og slett kjem frå andre land, vi har ein annan hudfarge, og dei fleste av oss har ein annan religion, seier Stoltenberg.

– Så heile ideen er at vi gjer det mykje betre dersom vi set land i stand til å stabilisere seg sjølv.

(©NPK)