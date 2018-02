Noreg vil ikkje hente framandkrigarar heim 

utenriks

Det er den klare beskjeden frå forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Han vil ikkje sjå bort frå at norske framandkrigarar som vert tekne til fange, kan bli utleverte til Noreg. Men utgangspunktet er at framandkrigarar må halde seg til rettsinstansane i Syria og Irak.

– Ein norsk statsborgar som blir tatt for eit brotsverk i eit anna land, vil veldig ofte bli dømt for det i det andre landet, seier Bakke-Jensen.

Koalisjonen er i gang med å kartleggje situasjonen og samle bevis, tilføyer han.

Ukjent status

Politiets tryggingsteneste (PST) opplyser at om lag 100 personar frå Noreg har reist ut for å slutte seg til ekstremistgruppa IS.

Av desse er rundt 20 døde, medan 40 har returnert til Noreg. Status er ukjent for dei siste 40 personane, men PST reknar med at desse framleis oppheld seg i Syria og Irak.

Det er så langt ikkje meldt om norske statsborgarar blant framandkrigarar som er tatt til fange i dei to landa.

Eventuell utlevering av krigsfangar til Noreg vil ifølgje PST måtte vurderast individuelt frå sak til sak.

Usemje i koalisjonen

Bakke-Jensen deltok denne veka på eit ministermøte i den internasjonale koalisjonen mot IS. Der var framandkrigarar eit viktig diskusjonstema.

Medlemmene i koalisjonen er ikkje einige om korleis problemet skal handterast.

USA har argumentert for at framandkrigarar som vert tekne til fange, bør returnerast til heimlandet og straffeforfølgjast der. Ein viktig grunn er at kapasiteten til syriske opprørarar er i ferd med å bli sprengt. Fleire hundre framandkrigarar er allereie tatt til fange.

Fleire andre land i koalisjonen har derimot vore klare på at dei ikkje ønskjer å hente framandkrigarar heim.

Vil ha rettferdig rettargang

Alt i alt er fleire tusen IS-krigarar tatt til fange. Kurdiske militsar har sett opp eigne folketribunal for å stille dei for retten, men så langt er ingen saker mot framandkrigarar blitt førte for desse tribunala, ifølgje organisasjonen Human Rights Watch.

Organisasjonen meiner framandkrigarar må hentast ut av området for å sikrast ein rettferdig rettargang.

Bakke-Jensen seier målet i staden bør vere å etablere gode rettsprosessar lokalt.

– Vi skal prøve å skape så stor stabilitet at internasjonalt anerkjente rettsprinsipp kan gjelde i området, seier han til NTB.

Sjølvvalt situasjon

Dei norske statsborgarane som er i området, har reist dit sjølv, understrekar forsvarsministeren.

– Dette er menneske som har reist ut, har meldt seg inn i ein terrororganisasjon og antakeleg vore med på ganske mange stygge operasjonar, seier Bakke-Jensen.

– Hovudmålet vårt er å skape så stor stabilitet i Irak at ein kan byggje opp eit rettsstell som fungerer der. Det er også eit mål å få gjort det same i Syria, seier han.

(©NPK)