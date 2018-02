Russland skulda for å stå bak løysepengevirus

utenriks

– Den britiske regjeringa vurderer at det er den russiske regjeringa, eller meir spesifikt det russiske militæret, som var ansvarleg for det øydeleggjande NotPetya-angrepet i juni 2017, seier Tariq Ahmad, statssekretær i det britiske utanriksdepartementet.

Løysepengeviruset ramma tusenvis av datamaskiner rundt om i verda, og påverka spesielt store multinasjonale bedrifter og kritisk infrastruktur. Russiske Rosneft, danske Møller-Mærsk, amerikanske Merck, franske Saint-Gobain og britiske WPP var blant selskapa det gjekk verst utover.

Ukraina var derimot enkeltlandet som blei hardast ramma, med fleire banker slått ut etter det styresmaktene kalla «eit angrep utan sidestykke».

–Angrepet blei maskert som eit kriminelt vågestykke, men hensikta var i prinsippet å skape forstyrring. Storbritannia og deira allierte vil ikkje tolerere vondsinna cyberaktivitet, heiter det frå britisk UD.

Kort tid etter skuldinga frå Storbritannia torsdag rykte Russland ut og nekta for at dei er involvert.

– Vi nektar kategorisk for slike skuldingar. Vi ser på dei som grunnlause og utan substans. Dette er ingenting anna enn ei fortsetjing av ein russofobisk kampanje som ikkje er basert på noka form for bevis, seier Dmitrij Peskov, talsmann for Russlands president Vladimir Putin.

NotPetya-angrepet følgde det meir omfattande løysepenge-angrepet WannaCry, som ramma over 200.000 datamaskiner i 150 land.

(©NPK)