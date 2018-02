13 russarar sikta for innblanding i presidentvalet i USA

utenriks

Ifølgje siktingane har dei russiske personane og selskapa prøvd å påverke amerikanske politiske prosessar og valprosessar frå 2014 og fram til i dag – deriblant presidentvalet i 2016.

Tre av dei namngitte russarane blir skulda for konspirasjon for å gjere seg skuldig i datakriminalitet, mens fem blir skulda for alvorleg identitetstjuveri, ifølgje BBC.

Det var Mueller sjølv som offentleggjorde siktingane fredag. Han er utnemnt for å etterforske den påståtte russiske innblandinga i presidentvalet – ei innblanding som skal ha vore eit forsøk på å påverke valet i Donald Trumps favør.

– Spelte amerikanarar

Ifølgje amerikanske styresmakter har nokre av dei sikta russarane utgitt seg for å vere amerikanske statsborgarar og kommunisert med personar i Trumps valkampstab som ikkje visste kven dei hadde med å gjere.

Gruppa var ifølgje siktinga basert i St. Petersburg, men nokre av dei skal ha reist til USA og brukt amerikanske datamaskiner og amerikanske nettverk for å skjule at aktivitetane deira opphavleg kom frå Russland.

Russarane skal blant anna ha brukt falske profilar på sosiale medium for å stå fram som amerikanarar, og dei blir også skulda for å ha kjøpt reklameplass på nettet i amerikanske namn for å påverke haldningar til veljarane mens Hillary Clinton og Donald Trump kjempa om å bli USAs president. Dei greidde å nå fram til eit betydeleg tal amerikanarar, heiter det i siktinga.

– Leidd av Putin-alliert

Russaren Jevgenij Priogozhin, ein nær alliert av Russlands president Vladimir Putin, blir skulda for å ha leidd gruppa.

Målet skal ha vore «å så splid i det amerikanske politiske systemet, deriblant under presidentvalet i 2016".

Putin har tidlegare avvist dei amerikanske påstandane om at Russland prøvde å påverke presidentvalet.

Frå før av er fire personar sikta i Muellers russlandsetterforsking, deriblant Trumps tidlegare nasjonale sikkerheitsrådgjevar Michael Flynn og tidlegare valkampsjef Paul Manafort.