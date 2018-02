Belgisk domstol krev at Facebook sluttar å spore internettbrukarar

utenriks

Ein belgisk kommisjon for personvern kom fram til at Facebook samlar informasjon utan samtykke frå brukaren. Det er denne konklusjonen den belgiske domstolen stiller seg bak, skriv den belgiske avisa De Standaard.

Domstolen slo fast at Facebook ikkje informerer brukarar nok om informasjonen som blir samla om dei, kor lenge informasjonen blir lagra eller kva som blir gjort med opplysningane.

Domstolen har derfor bestemt at Facebook må slutte å spore belgiske internettbrukarar og slette all informasjon som er samla om dei på ulovleg vis. Om Facebook ikkje møter desse krava, kan dei bøteleggjast med 2,4 millionar kroner for kvar dag krava ikkje blir innfridde.

(©NPK)