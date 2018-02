Sosialdemokratane med ny krisemåling i Tyskland

utenriks

På den ferske meiningsmålinga frå Infratest Dimap har SPD falle 4,5 prosentpoeng samanlikna med valresultatet i september i 2017.

Valresultatet på 20,5 prosent var SPDs dårlegaste sidan 1949. Partiet har sidan då vore i fritt fall på meiningsmålingane, og berre i februar har sosialdemokratane falle 2 prosentpoeng, ifølgje Infratest Dimap.

SPDs tidlegare partileiar Martin Schulz hadde avvist eit nytt regjeringssamarbeid mellom SPD og kristendemokratane, men gjorde heilomvending etter valet. 7. februar opplyste han at han går av som partileiar for SPD, og nominerte gruppeleiar Andrea Nahles til å ta over.

Ei sjølvsikker Nahles sa den gong at ho har som mål at SPD skal bli det største partiet ved neste val. Men i den nye meiningsmålinga seier berre éin av tre spurde at dei har tillit til henne.

I byrjinga av mars kjem resultatet av ei uravstemming blant SPDs 460.000 medlemmer om regjeringsavtalen med kristendemokratane i CDU og CSU.

Infratest Dimaps meiningsmåling viser også at SPD no er knapt framfor høgrepopulistiske Alternativ for Tyskland (AfD), som får 15 prosents oppslutning. Merkels kristendemokratiske CDU og søsterpartiet CSU ligg stabilt på 33 prosent oppslutning. Venstresosialistiske Die Linke, fridemokratane FDP og miljøpartiet Grüne ligg på høvesvis 11, 9 og 13 prosent oppslutning.

