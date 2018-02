17 omkom då søppelfylling raste ut i Mosambik

utenriks

Søppelskredet blei truleg løyst ut etter fleire dagar med kraftig regn, opplyser styresmaktene i det fattige afrikanske landet.

Søppelfyllinga ligg i eit slumområde i bydelen Hulene og raste ut natt til måndag. Søppelberget knuste fleire bustader der folk låg og sov.

– Ifølgje informasjon som vi har fått førebels, bur det fleire menneske i dei øydelagde husa enn dei som er funne døde, så arbeidet med å leite etter fleire overlevande eller omkomne held fram, seier ein talsmann for redningstenesta.

– Søppelfyllinga burde ha vore stengt for over ti år sidan fordi den er full. Men folk har halde fram med å kaste søppel her. Dette er konsekvensen, seier ein av innbyggjarane i slummen, Teresa Mangue.

