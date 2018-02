Spionsikta Frode Berg får fri rettshjelp

utenriks

Det stadfestar den spionsikta 62-åringens norske advokat Brynjulf Risnes overfor NRK.

– Fleire utgifter kan komme, som reiser og liknande, men det verkar som at dei forstår at saka er spesiell og at det er viktig at Frode Berg og familien får støtta dei treng i denne situasjonen, seier han til rikskringkastaren.

Han meiner det er på høg tid, og viser til at skuldingane i hovudsak er retta mot den norske staten.

– Frå russisk side er dette i første rad ei skulding mot Noreg og ikkje mot Frode Berg. Det er Noreg som blir skulda for spionasje. Då verkar det veldig rart om ikkje Noreg hadde dekt utgiftene til han som har hamna i denne utsette situasjonen, seier Risnes.

Tidlegare har advokaten fått avslag på søknaden om fri rettshjelp for den pensjonerte grenseinspektøren.

At staten no vil vere den som betaler for Bergs advokatar i både Noreg og Russland, er gode nyheiter for både Bergs familie og for lokalsamfunnet i Kirkenes, meiner Risnes. Han påpeiker også at Støttegruppen for Frode Berg no kan byrje å trappe ned arbeidet sitt med pengeinnsamling. Så langt har dei samla inn 160.000 kroner til besøksteneste, velferdstiltak i fengselet og juridisk hjelp.

Førebels er Berg varetektsfengsla i Russland fram til 5. mai. Han blei arrestert av det russiske sikkerheitspolitiet FSB i Moskva 5. desember. Han hadde då på seg 3.000 euro i kontantar. FSB meiner 62-åringen har spionert på vegner av norsk etterretning.

