utenriks

– Dersom regimet går inn for å reinse ut PKK eller YPG, så er det ikkje noko problem. Dersom regimet går inn for å beskytte YPG, så kan ingen stanse oss, seier Tyrkias utanriksminister Mevlüt Çavusoglu under eit besøk i Jordan måndag.

– Dette gjeld Afrin, Manbij og områda aust for Eufrat, legg han til.

Utsegna kjem same dag som det vart meldt at styrkar som er alliert med regimet til Syrias president Bashar al-Assad, er på veg for å støtte den kurdiske militsen i Afrin nord i landet.

(©NPK)