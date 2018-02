WHO: Over 20.000 smitta av meslingar i Europa i 2017

utenriks

35 personar døydde av sjukdommen og 21.315 personar blei smitta av viruset i Europa i 2017, viser ein ny rapport frå WHO. Det er ein kraftig auke i talet på smittetilfelle samanlikna med året før. Då hadde WHO registrert 5.273 meslingtilfelle.

– Kvar nye person som blir smitta av meslingar i Europa, er ei påminning om at barn og vaksne som ikkje er vaksinerte, uansett kvar dei bur, risikerer å spreie smitte til andre som ikkje har blitt vaksinerte, seier WHOs Europa-direktør Zsuzsanna Jakab.

– Over 20.000 smittetilfelle og 35 dødsfall berre i 2017 er ein tragedie vi rett og slett ikkje kan akseptere, seier ho.

WHOs rapport omfattar 53 land i Europa, og i 15 av desse er det registrert 100 eller fleire tilfelle. Verst ramma er Romania, der det blei registrert 5.562 nye tilfelle i 2017. Rett bak følgjer Italia med 5.006 tilfelle.

Men det har også vore utbrot i land som Tyskland, Frankrike, Belgia og Storbritannia.

– Å utrydde meslingar er ein prioritet som alle europeiske land er dedikerte til. Dette mellombelse tilbakeskrittet kan ikkje hindre oss i å nå målet om å bli den første generasjonen som frigjer barna våre frå denne sjukdommen ein gong for alle, skriv Jakab i rapporten.

WHOs tal viser at det blei registrert eitt smittetilfelle av meslingar i Noreg i 2017. Dermed ligg Noreg i botnen av lista.

I store delar av den vestlege verda har mindre grupper med foreldre valt å ikkje vaksinere barna sine fordi dei meiner at vaksinen er skadeleg. Det trass i at det er store vitskapelege bevis for det motsette.

(©NPK)