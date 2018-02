Erdogan: Tyrkiske styrkar vil omringe Afrin innan få dagar 

utenriks

– Dei neste dagane, raskt, vil vi omringe sentrum av byen Afrin, sa Erdogan tysdag.

Fråsegna vart gitt til parlamentarikarar frå hans eige parti. Byen Afrin er hovudstad i ein syrisk region med same namn.

Det er no ein månad sidan Tyrkia starta offensiven mot den kurdiske YPG-militsen i Syria. Tyrkia brukar både flyvåpen og bakkestyrkar mot militsen, som har spelt ein sentral rolle i kampen mot IS i Syria og som er alliert med USA.

I helga vart det meldt at YPG-militsen hadde inngått ein avtale med det syriske regimet om at syriske styrkar skulle hjelpe den kurdiske militsen for å hindre at Tyrkia tar kontroll over dei kurdiskkontrollerte områda i Nord-Syria.

Men etter at Tyrkia kom med ei kraftig åtvaring om at dei kom til å slå tilbake også mot syriske regjeringsstyrkar, har meldingane om ei syrisk framrykking mot Afrin stilna.

Ein kurdisk lokalpolitikar i Afrin skulda tysdag Russland for å ha stoppa avtalen.

