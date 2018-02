Lavrov: Russland bekymra over IS' nærvære i Afghanistan

utenriks

Lavrov, som tysdag hadde besøk av den pakistanske utanriksministeren Khawaja Muhammed Asif, seier det allereie er over 1.000 IS-jihadistar i Afghanistan, hovudsakleg nord og aust i landet.

– Vi er svært bekymra over det som skjer i Afghanistan no og utbreiinga av IS sin innverknad, sa Lavrov på ein felles pressekonferanse med Asif.

Lavrov la til at Russland er spesielt bekymra for sikkerheitstrusselen dette utgjer mot Russland og mot tidlegare sovjetrepublikkar i Sentral-Asia som grensar til Afghanistan.

– At IS får fotfeste i Afghanistan, aukar faren for at terroristar kan ta seg inn i Sentral-Asia. Der er det enkelt å ta seg vidare til Russland, sa han.

IS og Taliban har stått bak ei rekkje terrorhandlingar i Afghanistan dei siste vekene.

Russland har fleire gonger kritisert USAs strategi i Afghanistan fordi amerikanarane ynskjer at Taliban skal inkluderast i fredsforhandlingane med den afghanske regjeringa.

(©NPK)