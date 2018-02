Søreide vil haike med i overgangen etter brexit 

utenriks

Overgangsordningane etter brexit var hovudtema då Søreide møtte EUs brexitsjef Michel Barnier i Brussel tysdag.

– Vi er opptatt av at vi får til ein ryddig og ordna brexit der overgangsordningane inkluderer Noreg heilt frå starten, seier Søreide etter møtet.

EU og Storbritannia forhandlar i desse dagar om ein overgangsperiode på snautt to år etter at britane går ut av unionen 29. mars neste år.

Tanken er at Storbritannia i denne perioden skal fortsette å vere omfatta av EUs avtalar med andre land, inkludert avtalane som EU har inngått med Noreg. I så fall vil det aller meste i praksis kunne fortsette som før inntil overgangsperioden er over. Føresetnaden er at Noreg godtar løysinga.

Eit anna spørsmål er kva ordning som skal gjelde for norske borgarar i Storbritannia og britar i Noreg etter brexit.

– Dette er eit spørsmål for dialog og konsultasjonar mellom Noreg og Storbritannia, men eg følgjer det veldig tett, seier Barnier.

Søreide beskriv dialogen med britane som god.

Storbritannias tilbod er at semja som kjem på plass for EU-borgarar i Storbritannia og britar i andre EU-land, blir utvida til å gjelde dei tre EØS-landa Noreg, Island og Liechtenstein.

