SOHR: Over 190 drepne i luftangrep i Aust-Ghouta i Syria

utenriks

Aust-Ghouta er eit opprørskontrollert forstadsområde like utanfor Syrias hovudstad Damaskus. Området er dei siste dagane blitt utsett for omfattande fly- og artilleriangrep av dei syriske regjeringsstyrkane.

Talet på drepne sivile hadde tysdag passert 190, ifølgje eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Blant dei drepne skal det vere over 50 barn, og over 600 menneske er såra.

– Eg kan fortelje deg at dette var eit helvete. Vi såg barn som døydde i hendene våre av alvorlege skadar fordi dei kom seint til sjukehuset, seier ein lege ved eitt av sjukehusa i Aust-Ghouta til nyheitsbyrået DPA.

– Kvifor teier verda? Dette er ikkje ein film, det er verkelegheit, nærmast skrik legen.

Trua med helvete

Ein opposisjonstilhengar i området fortalde måndag at det fall 20–30 granatar kvart minutt mot det opprørskontrollerte forstadsområdet.

Ein video som sirkulerer på regimevennlege sosiale medium, inneheld ei åtvaring til opprørarane frå den syriske generalen Suheil al-Hassan, som leier ei gruppe elitesoldatar kjent som Tiger-styrken.

– Eg vil lære dei ei lekse i det å kjempe. Eg seier at dei kan vente seg eit helvete, og at de vil sjå det med dykkar eigne auge, seier han i videoen.

FN: – Må stoppe

Måndag kveld gjekk FN ut med ei fråsegn der dei ber om at luftangrepa stoppar med ein gong.

– Det er viktig å avslutte denne meiningslause menneskelege lidinga. Angrep mot sivile og infrastrukturar må stoppe no, sa koordinator for FNs flyktningbyrå Panos Moumtzis.

Også EU har bedt partane i krigen om å sørgje for at valden minskar og la humanitær hjelp sleppe til.

– Det finst inga militær løysing på konflikten, sa EUs utanrikssjef Federica Mogherini og EUs bistandskommissær Christos Stylianides i ei felles fråsegn måndag.

Ramma av 260 rakettar

SOHR melde i helga at syriske styrkar har begynt å førebu ein bakkeoffensiv mot Aust-Ghouta, som i lang tid har vore omringa av syriske regjeringsstyrkar.

– Forsterkingane er komplette. Angrepet ventar berre på grønt lys, sa SOHRs leiar Rami Abdulrahman.

Same dag vart byar og tettstadar i Aust-Ghouta ramma av 260 rakettar, tunge artilleriangrep og luftangrep. Minst 14 sivile vart drepne, deriblant fire barn, ifølgje SOHR. I tillegg vart mange menneske såra.

