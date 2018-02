Hennes & Mauritz granskar skuldingar om slavearbeid i Kina

utenriks

I tillegg til H&M granskar også nederlandske C&A og amerikanske 3M opplysningane som avisa Financial Times kom med i førre veke.

Opplysningane kom fram i ein artikkel der den britiske tidlegare journalisten Peter Humphrey fortalde om 23 månader innesperra i eit kinesisk fengsel.

Han seier at medfangar var med på å produsere emballasje, og at han kjente igjen fleire velkjente varemerke, blant anna H&M. Han seier at det også blei produsert tekstilar og andre komponentar i fengselet.

Ein talsperson for Hennes & Mauritz seier at dei undersøkjer skuldingane, men at det ennå ikkje kan blir slått fast om dei stemmer.

– Det er fullstendig uakseptabelt å plassere produksjon i fengsel, og det er eit alvorleg brot mot det regelverket som våre underleverandørar må følgje, seier han.

