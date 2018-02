Irane seier ja eller nei til abort i mai

utenriks

Datoen er sett til den siste fredagen i mai for å sikre at blant anna universitetsstudentar er i landet og kan stemme, seier kjelder i regjeringa til avisa The Times.

Tysdag samla regjeringa seg om eit utkast til lovendring av grunnloven, dersom irane seier ja til å fjerne det 8. grunnlovstillegget. Tillegget frå 1983 gir gravide og foster lik rett til liv.

12. veke

Heile teksten som irane skal stemme over, blir offentleggjort 6. mars. Ifølgje BBC inneber lovendringa fri abort fram til og med 12. svangerskapsveke.

Irland har til no hatt ein av strengaste abortlovene i Europa. Verken valdtekt, incest eller misdanningar hos foster har vore godkjent som grunnar til å avbryte svangerskap.

Tusenvis av irske kvinner drar kvart år til England for å få utført abort.

Steile frontar

Frontane i det strengt katolske Irland er steile i forkant av folkerøystinga. Mens The Abortion Rights Campaign (ARC) er glade for «klar og konsis» lovtekst, seier abortmotstandarar at dei vil kjempe med alle middel mot endringar i grunnlova.

Ei meiningsmåling sist helg viser at 48 prosent er for å fjerne grunnlovstillegget, 30 prosent er mot, 17 prosent veit ikkje, mens 4 prosent seier dei ikkje vil stemme.

(©NPK)