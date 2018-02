SOHR: Minst 24 drepne i nye angrep mot syriske Aust-Ghouta 

utenriks

Over 200 menneske skal ha blitt skadde, opplyser eksilgruppa. Angrepa var retta mot byane Jisreen og Kafr Batna.

Det skal ha blitt brukt tønnebomber under angrepa. Tønnebomber består av gamle oljefat fylt med spikrar, andre metallrestar og sprengstoff, noko som gjer at innhaldet spreier seg over eit større området og rammar tilfeldig.

– Vi ventar på vår tur til å døy. Det er alt eg kan seie, seier 22 år gamle Bilal Abu Salah til nyheitsbyrået Reuters.

Tysdag vart det meldt om over 100 drepne, blant dei 19 barn. Dødstalet sidan søndag kveld begynte onsdag å nærme seg 300.

– Det finst eit ukjent tal på offer som framleis sit fast under ruinane etter samanraste bygningar. Tusenvis av sivile, for det meste kvinner og barn, har søkt tilflukt i dårleg utstyrte underjordiske tilfluktsrom med lite eller ikkje noko mat eller reint vatn, seier legen Ghanem Tayara.

Han er talsmann for UOSSM, ei samanslutning av fleire medisinske internasjonale organisasjonar.

