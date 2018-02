Tusenvis samla i Florida for å krevje strengare våpenlover

utenriks

Bak plakatar som «Aldri meir» og «Ver vaksne, gjer noko» stod elevar frå skulen der 17 menneske blei drepne i førre veke. Til stades var også fleire tusen andre frammøtte som kom for å vise støtte utanfor delstatsforsamlingas bygning.

– Eg er her for å krevje endringar frå regjeringa mi, sa Lorenzo Prado, ei av dei overlevande etter massakren i førre veke.

– Det vil vere som forræderi overfor landet vårt å rekne viss ein tillèt at liva til desse offera blei tatt utan at vi endrar på noko. Å la våre medborgarar falle ved sida av oss, utan at vi kjemper, er for meg det same som at ein forlèt ein soldat for å døy på slagmarka, sa Prado.

I tillegg til markeringa hadde elevane fleire møte med politikarar inne i bygningen. Der møtte dei blant anna delstatens justisminister Pam Bondi bak lukka dører for å diskutere psykiatri. Deretter deltok elevane i ein spørsmål og svar-runde med delstatssenatets president Joe Negron og senatorane Rob Bradley og Bill Galvano.

Det blei halde solidaritetsmarsjar ved fleire skular i Florida, og i Washington samla fleire hundre elevar seg utanfor Det kvite hus med slagord mot våpenlobbyen National Rifle Association (NRA) og med krav om at president Donald Trump må handle.

Trump skulle seinare på dagen møte overlevande, foreldre og lærarar frå skulen.

