172 døde i listerioseutbrot i Sør-Afrika

Sidan 1. januar 2017 har styresmaktene stadfesta 915 tilfelle av listeriose. Det nye talet over døde er ei kraftig oppjustering frå januar, då det vart meldt om 61 døde.

Det har vore spesielt mange listeriosetilfelle i Gauteng-provinsen, som inkluderer byane Johannesburg og Pretoria. Det er hovudsakleg barn som vert smitta.

Sørafrikanske styresmakter seier årsaka til utbrotet framleis ikkje er kjent.

Listeriose kjem frå bakterien listeria, som finst svært mange stader, blant anna i jord, vatn og avføring frå dyr. Bakterien kan spesielt smitte til matvarer som kjøtt, meieriprodukt, sjømat og frukt og grønt. Dei fleste får i seg bakterien ofte, utan å bli sjuke av han.

Det er vanlegvis nødvendig med ei stor mengde bakteriar per gram matvare for at det skal oppstå sjukdom.

