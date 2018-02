Bortførte skulejenter likevel ikkje redda frå Boko Haram i Nigeria

utenriks

Ingen av dei nigerianske skulejentene, som sidan måndag har vore sakna etter eit Boko Haram-angrep på skulen deira, er funne, opplyste guvernør Ibrahim Gaidam i delstaten Yobe torsdag ifølgje Reuters.

Utsegna kom etter at foreldre i det nordlege Nigeria same dag varsla styresmaktene om at 101 jenter framleis er sakna, tre dagar etter angrepet. Då var det gått snart eit døgn sidan hæren hevda at 76 av 111 bortførte jenter var blitt redda og at heimkomsten vart feira med song og lovprising i landsbyen.

Medlemmer av ekstremistgruppa Boko Haram storma ein jenteskule i Dapchi i Yobe måndag. Under redningsaksjonen onsdag vart det også funne to døde jenter. Det ikkje kjent kva som har skjedd med dei som er sakna.

Nyheitsbyrået AP peiker på at det ligg føre motstridande opplysningar, både om kva som skal ha skjedd og talet på råka, og at det delvis kan tilskrivast manglande tilgang til området.

(©NPK)