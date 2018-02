Israelske soldatar vert skulda for å ha slått palestinar til døde

utenriks

33 år gamle Yasin al-Saradih vart tatt til fange av israelske soldatar i Jeriko natt til torsdag. Nokre timar seinare vart det meldt at han var død.

Den israelske hæren hevda først at 33-åringen vart skoten og drept då han angreip soldatane med ei jernstong. Seinare innrømde israelske kjelder at mannen ikkje hadde skotskadar, og ifølgje Haaretz tyder stadig meir på at han vart slått til døde.

Hendinga vart filma og opptaket vart spreidd i sosiale medium. Dette viser korleis soldatane legg mannen i bakken og held fram å slå laus på han, skriv den israelske avisa.

