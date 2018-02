Sikkerheitskjelder: Sju drepne av Boko Haram i Kamerun og Tsjad

utenriks

– Ei gruppe Boko Haram-krigarar tok seg inn i Assigashia tysdag kveld. Angriparane drap fem menneske og såra fem andre, seier ei kjelde knytt til lokale styresmakter ved Kameruns nordlege grense.

Angrepet og talet på drepne og såra vert stadfesta av ein tenestemann i den kamerunske tryggingstenesta.

Assigashia er ein grenseby med samband til Nigeria og har ved tidlegare høve også blitt utsett for angrep.

I Tsjad er to soldatar drepne i eit Boko Haram-angrep som fann stad dagen etter, opplyser ein høgtståande tenestemann i hæren torsdag. Dette angrepet skjedde vest i Tsjad, nær grensa til Nigeria, under eit patruljeoppdrag.

– Boko Haram-angriparane forsvann deretter ut mot øyane i Tsjad-sjøen, seier kjelda.

Sidan 2014 har 2.000 sivile og soldatar blitt drepne i Boko Haram-angrep i Kamerun og rundt 1.000 er blitt bortførte, ifølgje tankesmia International Crisis Group (ICG).

Kamerun, Tsjad og Niger har slutta seg til eit militærsamarbeid med Nigeria i eit forsøk på å knuse Boko Haram.

Kamerun har sidan 2014, i samarbeid med nabolanda Tsjad og Niger, brukt militære styrkar for å kjempe imot ekstremistgruppa. Nigerias president Muhammadu Buhari hevda for eitt år sidan at Boko Haram var «knust», men opprørsgruppa har gjennomført ei rekke angrep og aksjonar sidan den tid.

Over 20.000 menneske er drepne og 2,6 millionar drivne på flukt som følgje av Boko Harams herjingar sidan 2009.

(©NPK)