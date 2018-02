Sverige håpar Russland ikkje legg ned veto mot Syria-resolusjon

utenriks

Forslaget i FNs tryggingsråd om ei 30 dagars våpenkvile i heile Syria er utarbeidd av Sverige og Kuwait og vert lagt fram medan krigen rasar i Aust-Ghouta utanfor Damaskus.

Lavrov seier at Russland kan vere villig til å støtte forslaget så lenge det ikkje inkluderer IS eller Nusrafronten, som har vore knytt til al-Qaida.

Om resolusjonen blir vedtatt i FNs tryggingsråd torsdag, opnar han for humanitær hjelp og evakuering av sjuke og skadde i Aust-Ghouta. Han inneheld derimot eit unntak for «anti-terroroperasjonar» mot IS, Nusrafronten og al-Qaida.

Lavrov, som er på besøk i Beograd i Serbia, sa torsdag at opprørarane i Aust-Ghouta hadde avvist eit russisk tilbod om å bli evakuert, på same måte som i Aleppo, og at dei no brukar sivile som skjold.

USA, menneskerettsgrupper og regjeringsvennleg presse i Syria seier at Russland deltar i offensiven mot Aust-Ghouta med luftangrep. Men dette vert avvist av Russland.

