Trump brukte hugselapp i møte med offera for skyting

Nærbilde av lappen viser at Trump blant anna minna seg sjølv på å seie til dei besøkjande i Det kvite hus at han lytta til dei.

Andre handskrivne påminningar på lappen var «Kva vil de helst at eg skal vite om opplevingane dykkar» og «Kva kan vi gjere for at de skal føle dykk trygge», melder Sky News.

Bilda av hugselappen har gått mange rundar på sosiale medium, og Trump blir kritisert for å ha vist påtatt medkjensle med dei overlevande og pårørande.

«Kva slags menneske treng ein hugselapp for å vise empati mot barn som vart utsette for tung eld frå ein galning», skriv twitterbrukaren Cveronica.

Det er ikkje klart kven som skreiv husklappen som Trump hadde i hendene då han og visepresident Mike Pence onsdag tok imot dei pårørande og overlevande i Det kvite hus.

