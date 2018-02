– Svensk toppolitikar får kritikk for upassande oppførsel

utenriks

I ein intern rapport slår det sosialdemokratiske partiet fast at Ahlin har oppført seg upassande og uprofesjonelt, men at det ikkje er snakk om seksuell trakassering. Derimot dreier det seg ein «røff leiarstil».

Saka gjeld ei hending for om lag ti år sidan då Ahlin var utanrikspolitisk talsmann for Socialdemokraterna. Urban Ahlin er i dag leiar for den svenske Riksdagen. Han nektar for skuldingane.

Lisa Hedin, som sit i sentralstyret i Socialdemokraterna, seier partiet no reknar seg ferdig med saka.

