Noreg gir millionar til militærstyrke i Sahel 

utenriks

Det kunngjorde utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) på ein stor konferanse for Sahel i Brussel fredag formiddag.

Noregs samla støtte til Sahel aukar dermed til om lag 455 millionar.

Det nye pengebidraget på 15 millionar kroner skal gå til G5 Sahel Joint Force, ein afrikanskstyrt styrke som er sett inn i Sahel-området for å kjempe imot terrorgrupper og stoppe organisert kriminalitet og menneskesmugling.

Styrken vart oppretta i fjor. Han skal etter planen bestå av 5.000 soldatar når han er fullt operativ.

Skal bidra til stabilitet

Søreide beskriv G5-styrken som eit viktig bidrag til stabilitet i den urolege regionen, som ligg mellom Sahara i nord og savannebeltet i sør.

Utanriksministeren deltok på konferansen i Brussel saman med leiarar som Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands statsminister Angela Merkel.

– Det er veldig tydeleg at det er vilje til å støtte stabilisering og utvikling i Sahel, seier Søreide til NTB.

Det norske pengebidraget skal gå til sivile delar av G5-styrkens operasjon. Midlane skal blant anna gå til å gi soldatar opplæring i menneskerettar og folkerett i krig, og til å byggje tillit mellom soldatar og lokalbefolkning.

Ingen norske soldatar

Ifølgje Søreide er det ikkje gitt at Noreg sjølv skal stå for opplæringa. Ho seier det per i dag ikkje ligg føre planar om å bruke norske soldatar til trening og opplæring av soldatane i G5.

Noreg har nyleg forhandla fram ein avtale med Niger som legg til rette for at norske soldatar kan sendast dit for å delta i trening og øvingar. Men denne avtalen har ingenting med G5-styrken å gjere, seier Søreide.

– Det er noko heilt anna, seier ho.

G5-soldatane skal vakte grenseområda i dei fem landa som deltar i innsatsen: Burkina Faso, Mali, Mauritania, Niger og Tsjad.

EU doblar bidraget

EU gav i fjor 50 millionar euro til G5-styrken, som også vert sett på som eit element i innsatsen for å stoppe ulovleg innvandring til Europa over Middelhavet.

Fredag kunngjorde EU at bidraget vert dobla til 100 millionar euro.

– Dette handlar ikkje om å påtvinge våre partnarar ein europeisk agenda. Dei veit mykje betre enn oss kva som trengst på bakken. Men det handlar om å stille med ressursar. Økonomiske ressursar, men også logistiske og militære ressursar, forklarer EUs utanrikssjef Federica Mogherini.

Søreide understrekar at det ikkje er snakk om nokon innsats for å stoppe lovleg migrasjon. Det er menneskesmugling og organisert kriminalitet som skal kjempast mot.

«Sahel er ein demning»

Nigers president Mahamadou Issoufou, som leiar G5-gruppa, beskriv Sahel som ein del av Europas yttergrense.

– Sahel er ei demning, seier han.

Men å utplassere soldatar i Sahel er ikkje nok, understrekar Issoufou. Det trengst også økonomisk utvikling.

– Skal vi løyse migrasjonsproblema som Europa er så opptatt av, må vi ta tak i dei underliggjande årsakene til migrasjonen, nærmare bestemt utryggleik og fattigdom, seier han.

(©NPK)