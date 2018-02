Oregon strammar inn våpenlovene

utenriks

Senatet i Oregon vedtok med 16 mot 13 stemmer eit lovforslag torsdag som hindrar personar som er dømt for stalking, vald i heimen eller pålagt kontaktforbod å kjøpe eller eige våpen.

Delstaten er truleg den første som strammar inn våpenlovene som eit resultat av debatten etter skuleskytinga i Florida i førre veke.

I Florida stemte politikarane i Representanthuset tysdag imot eit forslag om forbod mot sal og eige av automatgevær og visse typar ammunisjon.

USAs president Donald Trump har denne veka opna for å heve aldersgrensa for kjøp av automatvåpen til 21 år. Han har også opna for å forby spesielle innretningar som gjer om halvautomatiske våpen til heilautomatiske.

(©NPK)