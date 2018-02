Regjeringa i Italia fryktar at mafiaen skal påverke valet

utenriks

– Dette er ein trussel mot det viktigaste i demokratiet: fridomen til å velje, sa Minniti under eit arrangement i regi av anti-mafia-kommisjonen i nasjonalforsamlinga tidlegare denne veka.

Minniti sa at organiserte kriminelle er i stand til å påverke både institusjonar og politikk, og at det blir snakka for lite om problemet.

Fleire av dei mektigaste og mest kjent kriminelle organisasjonane og grupperingane i verda har base i Italia: Cosa Nostra på Sicilia, 'Ndrangheta i Calabria og Camorraen i Napoli. Desse har forgreiningar og verksemd også i ei rad andre land.

Den siste tida har det vore fleire tilfelle av politisk motivert vald i Italia. Tysdag vart ein venstreradikal aktivist knivstukken i ein samanstøyt med medlemmer av eit lite nyfascistisk parti i Perugia.

Valet på ny italiensk nasjonalforsamling er 4. mars.

(©NPK)