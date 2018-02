Egyptiske styresmakter manar til BBC-boikott

utenriks

Informasjonstenesta til den egyptiske staten oppfordrar i ei fråsegn tysdag enkeltpersonar til å nekte å la seg intervjue av BBC inntil kringkastaren kjem med ei offentleg beklaging.

BBCs reportasje vart kringkasta og publisert på nett førre veke. Den tar for seg undertrykkinga av meiningsmotstandarar under president Abdel-Fattah al-Sisis styre.

Aktivistar og andre som vart intervjua av BBC, beskriv blant anna overgrep gjort av politiet, tortur og bortføringar.

No krev det statlege medieorganet at BBC ikkje berre beklagar, men også publiserer ei offisiell fråsegn frå styresmaktene der det vert slått fast at reportasjen inneheld unøyaktige opplysningar.

(©NPK)