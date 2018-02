Elleve demonstrantar skotne av politiet i Rwanda

utenriks

Politiet har opplyst at fem kongolesarar vart drepne og over 20 skadde i samanstøytane sist torsdag. Konfrontasjonen kom etter fleire dagar med ikkje-valdelege protestar mot reduserte matrasjonar i flyktningleiren Kiziba vest i landet.

FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR) seier i ei fråsegn at dødstalet har stige til elleve.

– Denne tragedien kunne vore unngått, og maktbruken mot flyktningane er uakseptabel. FNs flyktningkontor er sjokkert og uro over tapet av flyktningliv, seier Daniela Ionita i UNHCR.

Fleire andre personar er skadde, inkludert politifolk og tilsette i UNHCR. Åtte av flyktningane mista livet i byen Karongi, dit dei hadde reist for å demonstrere utanfor kontoret til FNs matprogram. Dei tre andre mista livet i leiren, som husar 17.000 kongolesiske flyktningar. Situasjonen i Kiziba skal no vere roleg, og UNHCR ventar å kunne ta opp att arbeidet sitt tysdag.

Over 173.000 flyktningar frå Kongo og Burundi lever i leirar i Rwanda. Mange av dei har vore der i over 20 år. Mangel på pengar gjer at matprogrammet kutta rasjonane i leirane med 10 prosent i november i fjor. I januar vart dei kutta med ytterlegare 25 prosent.

UNHCR har bedt om 98,8 millionar dollar – drygt 770 millionar kroner – til å finansiere innsatsen i Rwanda i år. Hittil har organisasjonen berre fått rundt 2 prosent av pengane.

(©NPK)