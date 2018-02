Fleire nødssituasjonar på fly 

utenriks

Den vanlegaste grunnen til at folk trenger akutt helsehjelp på flytur er at dei misser medvitet, noko som gjeld i 37 prosent av tilfella, ifølgje ein artikkel i tidsskriftet Canadian Medical Association Journal. Legane som står bak artikkelen viser til ei større nordamerikansk undersøking.

Dei neste kategoriane på lista er pusteproblem (12 prosent), kvalme (10 prosent), hjarteproblem (8 prosent) og krampar (6 prosent).

I tillegg til at det stadig blir fleire som reiser med fly, er det også fleire eldre og fleire med dårleg helse blant passasjerane.

Mangel på samanliknbare tal gjer at det er vanskeleg å få ein fullstendig oversikt over kor ofte legar må i aksjon oppe i skyene. Anslag over kor hyppig dei må hjelpe til varierer mellom eitt tilfelle per 62.500 reisande og eitt tilfelle per 7.700 reisande. 70 prosent av nødssituasjonane oppstår på interkontinentale flygingar.

