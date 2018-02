Folkemorddømte Karadzics ankesak startar i april

utenriks

Karadzic vart i mars 2016 dømt i Den internasjonale straffedomstolen for det tidlegare Jugoslavia (ICTY) for å ha deltatt i folkemordet på 8.000 muslimske gutar og menn i Srebrenica i 1996. Han vart også funnen skyldig i ni andre tiltalepunkt som omfattar lovbrot mot menneskja og andre krigslovbrot.

72-åringen held fast ved at dommen er politisk motivert og varsla ein anke på 50 punkt. Også ICTYs sjeffaktor Serge Brammertz har anka saka og ber om at Karadzic vert dømd til livstid i fengsel.

Ankesaka skal starte 23. april, opplyser FNs Mechanism for International Criminal Tribunals (MICT). MICT er den internasjonale domstolen som Tryggingsrådet oppretta for å utføre funksjonane til ICTY og Den internasjonale straffedomstolen for Rwanda (ICTR) etter at mandatet til domstolen gjekk ut.

