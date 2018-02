Forbetra resultat, men SAS går framleis i minus

utenriks

Resultat før skatt enda på minus 273 millionar svenske kroner i første kvartal, over 400 millionar kroner betre enn i same kvartal i fjor. Driftsresultatet vart også kraftig forbetra til eit underskot på 239 millionar svenske kroner. Driftsinntektene var på 8.978 millionar svenske kroner, marginalt betre enn i fjor.

– Resultatforbetringa er gledeleg, trass i eit negativt resultat, og viser at vårt langsiktige arbeid med å forbetre tilbodet og effektivisere verksemda gir resultat, opplyser administrerande direktør Rickard Gustafson.

SAS har avvikande rekneskapsår, slik at resultatet for første kvartal gjeld perioden november til januar.

Tidlegare i februar la SAS fram trafikktal for januar som viste ein nedgang i talet på passasjerar, men større inntekter per reisande. Til saman flaug 1.828.000 passasjerar med selskapet førre månad, ein nedgang på 5,3 prosent frå same månad i fjor. Utviklinga var i tråd med forventningane til selskapet.

Av trafikktala gjekk det også fram at talet på flygingar i første kvartal vart redusert med 5 prosent. SAS-flya var mindre fulle enn på same tid i fjor, og den såkalla kabinfaktoren – som viser kor fulle flya er – fall 5,1 prosentpoeng til 63,9 prosent. Samtidig auka den såkalla valutajusterte yielden – kor mykje selskapet tener per passasjer per kilometer – med 6 prosent.

I rekneskapsåret 2016/2017 hadde SAS eit årsresultat på 1,7 milliardar svenske kroner før skatt, mot 1,4 milliardar kroner året før.

(©NPK)