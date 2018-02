Medium om FN-rapport: Nord-Korea hjelper Syria å lage kjemiske våpen

utenriks

Utstyret som skal ha blitt sendt frå det lukka austasiatiske landet, inkluderte ventilar, røyr og syrebestandige fliser, melder BBC. Ifølgje ein FN-rapport som ikkje er offentleggjort enno, står det også at nordkoreanske missilekspertar er observert ved syriske våpenfabrikkar, skriv New York Times.

Påstanden kjem samtidig som det blir rapportert at syriske regjeringsstyrkar har brukt klorgass som våpen, noko regjeringa avviser.

Sendingane frå Nord-Korea har innehalde varme- og syrebestandige fliser, korrosjonsbestandige ventilar og termometer. Flisene skal ha blitt brukt i bygginga av anlegg for framstilling av kjemiske våpen. Seint i 2016 og tidleg i 2017 kom det fem sendingar via eit kinesisk handelsselskap, skriv Wall Street Journal. Desse skal vere ein del av titals sendingar over fleire år.

Syrarane skal ha betalt Nord-Korea via ei rad stråselskap. Nord-Korea er pålagt strenge internasjonale sanksjonar som følgje av sitt atomvåpenprogram. Washington Post skal også ha sett rapporten, som er skriven av FN-ekspertar som vurderer om Nord-Korea rettar seg etter sanksjonane.

I ein offentleg tilgjengeleg rapport frå 2017 skriv ekspertgruppa at den «granskar påstandar om ulovleg samarbeid om kjemiske, ballistiske missil og konvensjonelle våpen» mellom Syria og Nord-Korea.

