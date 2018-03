Danmark vil riva bustader og styra kor folk bur for å bli kvitt «gettoar»

utenriks

– Berre på ein generasjon har enkelte ting endra seg. Før var det om lag 50.000 personar med ikkje-vestleg bakgrunn. På berre to tiår har det endra seg til ein halv million, sa statsminister Lars Løkke Rasmussen då han torsdag formiddag presenterte forslaget «Et Danmark uten parallellsamfunn – ingen gettoer i 2030».

Forslaget til regjeringa inneber at det blir ulike reglar for ulike område i Danmark. Eitt sett med reglar for såkalla utsette bustadområde. Eitt for «gettoområde». Eitt for «dei hardaste gettoområda». Og eitt fjerde sett med reglar for dei andre, alminnelege bustadområda i landet.

Språkprøve

Til dømes må barn som bur i område definert som gettoar eller utsette, greia ein språkprøve for å rykkja opp frå barnehagen til førsteklasse. Det gjeld ikkje barn i resten av landet.

Også for kontantstøttemottakarar får dei nye reglane noko å seia. Viss dei flyttar inn i dei «hardaste gettoområda», vil ytinga bli redusert til nivået for integreringsstøtte.

«Fysiske forandringar»

Regjeringa føreslår også «gjennomgripende fysiske forandringer» av områda som blir definerte som gettoar. Dette inneber at staten skal kunna påleggja såkalla bustadorganisasjonar å «avvikle» bustadområde, anten gjennom riving eller massesal.

– Vi er nøydde til å ta tak i problema. Det har ikkje noko for seg å ha bustadområde der det år etter år er unntaket framfor hovudregelen at ein går på jobb, seier Løkke Rasmussen.

Danske bustadorganisasjonar står for bygginga av det som blir kalla allmenne bustader, der folk kan bu utan at nokon skal tena på utleiga, noko som gjev lågare priser enn frå reine private utleigarar. Forslaget til regjeringa er at delen allmenne bustader i dei såkalla gettoane, skal reduserast til 40 prosent eller mindre innan 2030.

25 gettoar

I forslaget til regjeringa blir det lagt opp til å bruka 12 milliardar danske kroner på å riva og byggja om bustadmassen i dei såkalla gettoane. På spørsmål om kor dei noverande innbyggjarane i områda skal bu, viser Løkke til «resten av bustadmassen».

Den danske regjeringa definerer i dag 25 område som gettoar. Av desse blir 16 definerte som dei «hardaste gettoområda».

