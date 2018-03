Drap på palestinar skal granskast 

utenriks

33 år gamle Yasin al-Saradih vart skoten av israelske soldatar i Jeriko på den okkuperte Vestbreidda torsdag i førre veke.

Soldatane hevdar først at mannen vart skoten då han angreip soldatane med ei jernstong. Seinare hevda dei at han ikkje vart skoten, at helsepersonell slo fast at han var i god form, men at han seinare døydde etter å ha blitt eksponert for tåregass.

Palestinske kjelder hevda frå første stund at dei israelske soldatane slo og sparka den såra mannen til døde, og den israelske menneskerettsorganisasjonen B'Tselem har no skaffa fram ein overvakingsvideo som langt på veg underbyggjer dette.

Videoen viser korleis 33-åringen vart skoten i magen og at soldatane deretter slår laus på han med geværkolbane og sparkar han, før dei slepar han inn i eit smug. Der vart han liggjande blødande i nærmare ein halvtime utan legetilsyn, før han vart ført bort. Seinare vart han erklært død.

Ifølgje den israelske avisa Haaretz tyder mykje på at Yasin al-Saradih døydde av blodtap, og den israelske hæren opplyser no at det er opna ny gransking av kva som skjedde.

Soldaten som skaut 33-åringen, seier til den israelske TV-stasjonen Channel 10 at han opna eld fordi han følte at han var i livsfare. Han seier likevel at han er usikker på om skotet trefte.

(©NPK)