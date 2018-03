FARC-leiar meiner fredsavtalen er i fare

utenriks

Londoño, også kjent under psevdonymet Timochenko, leier det politiske partiet som oppstod etter at FARC-geriljaen inngjekk våpenkvile og gav frå seg våpena. Han meiner regjeringa hindrar han i å drive valkamp framfor presidentvalet i mai.

– Det høyrest kanskje brutalt ut, men eg vil inderleg gjerne rope eit «SOS» for fredsprosessen, sa Londoño på ein pressekonferanse onsdag.

For tre veker sidan sette han valkampen på pause fordi han meiner styresmaktene ikkje kan garantere for sikkerheita hans. Onsdag gjekk han endå lenger og skulda regjeringa for å bryte fredsavtalen frå 2016.

– Vi har sett korleis små, men mektige krefter går saman for å få den historiske og vakre avtalen til å kollapse.

President Juan Manuel Santos fekk Nobels fredspris for avtalen som gjorde slutt på eit halvt hundreår med væpna konflikt mellom FARC og regjeringa. Santos' arvtakar skal veljast i slutten av mai. Det er første gong FARC deltar i eit val sidan gruppa vart stifta i 1964.

Londoño har rundt 1 prosents oppslutning og avviser at han vurderer å trekke seg. FARC hevdar regjeringa bryt løfta om valkampfinansiering, lauslating av fengsla FARC-medlemmer og sikkerheit for dei tidlegare opprørarane.

